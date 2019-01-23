МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Самолет "Аэрофлота", вылетевший из Сургута в Москву и вынужденно севший в Ханты-Мансийске из-за угроз пассажира, приземлился в московском Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости.

На борту воздушного судна находится экипаж, в том числе командир, принявший решение о вынужденной посадке.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 "Сургут-Москва", совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

Позже СК РФ опубликовал видео допроса подозреваемого в захвате рейса "Сургут-Москва" Павла Шаповалова, в котором тот признался, что ему "не надо было лететь" в Афганистан.

Кроме того, на допросе подозреваемый заявил, что не проносил с собой в самолет оружие и какие-либо колющие и режущие предметы, а также не употреблял наркотики и психотропные вещества перед полетом.