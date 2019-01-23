АНКАРА, 23 янв /ПРАЙМ/. При пожаре на двух судах в Керченском проливе погибли четыре гражданина Турции, восемь спасены, четыре пропали без вести, говорится в заявлении турецкого МИД.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт вечером в понедельник. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков во вторник вечером доставили в порт Керчи.

"В результате пожара на двух кораблях "Маэстро" и "Канди" под флагом Танзании в районе Керченского пролива из 16 наших граждан — членов экипажей — погибли четверо, спасено восемь, поиски четырех пропавших без вести продолжаются", — говорится в заявлении.