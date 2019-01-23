МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Пассажир на рейсе "Аэрофлота" SU1515 Сургут — Москва заявлял, что он вооружен, рассказала журналистам бортпроводник этого воздушного судна.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования, он задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"Через 30 минут после взлета пассажир обратился к бортпроводникам с требованием изменить направление в Афганистан. Также он заявлял, что у него есть оружие, и если мы не выполним эту просьбу, он применит его против пассажиров и бортпроводников", — рассказала сотрудница авиакомпании.

По ее словам, пассажир не был пьян. "Признаков алкогольного опьянения у него не было, речь была связная, поэтому к его словам мы отнеслись серьезно", — добавила бортпроводник.