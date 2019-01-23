МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Сенатор Франц Клинцевич предложил обязать самолетных дебоширов в России отвечать всем своим имуществом за причиненный авиакомпании и пассажирам ущерб за сорванный рейс.

Во вторник самолет "Аэрофлота", следовавший рейсом SU1515 Сургут — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По данным СК РФ, в ходе полета пьяный мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования. Авиадебошир задержан, возбуждено дело по статье "угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия".

"Единственный способ не допустить таких случае в будущем — заставить таких хулиганов отвечать всем своим имуществом за сорванный рейс, за проблемы, причиненные другим пассажирам. Пусть продает квартиру, машину, все, что у него есть, чтобы покрыть эти убытки", — заявил РИА Новости сенатор Клинцевич.

По его мнению, угонщик в данном случае является пьяным хулиганом, а инцидент произошел по причине того, что пассажир "перепил лишнего, хотя наверняка знал, к чему такое поведение приведет".

Парламентарий отметил, что в действующем законодательстве уже существуют практически все необходимые меры воздействия на самолетных дебоширов, в том числе и такая мера наказания, как лишение их свободы сроком на несколько лет.

"Главное, чтобы они знали, что крайне жесткое наказание неотвратимо. Тогда такой хулиган 100 раз подумает прежде, чем выпивать перед рейсом, раз он будет знать, к чему такое поведение потенциально может привести", — считает Клинцевич.