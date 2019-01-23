МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Ньюарк в штате Нью-Джерси временно приостановил воздушное сообщение из-за появления вблизи аэропорта двух беспилотных летательных аппаратов, позже его работа была восстановлена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя федерального управления гражданской авиации США Грега Мартина.

По словам Мартина, дроны были замечены над более маленьким региональным аэропортом в 15 минутах от аэропорта Ньюарк. Дроны летели на высоте около километра и уже покинули воздушное пространство над аэропортом.

Через некоторое время работа аэропорта была восстановлена.

"Работа аэропорта восстановлена после того, как федеральное управление гражданской авиации приостановило посадку прибывающих самолетов из-за сообщений об активности беспилотников к северу от аэропорта этим вечером", — говорится в сообщении аэропорта Ньюарк в Twitter.

Представители аэропорта сотрудничают с федеральным управлением гражданской авиации и другими ведомствами в расследовании инцидента.

В ночь на 20 декабря прошлого года все полеты в британском аэропорту Гатвик были приостановлены из-за информации о двух дронах, летавших над аэродромом. В начале января лондонский аэропорт Хитроу временно приостановил вылетающие рейсы из-за появления неопознанного беспилотника.