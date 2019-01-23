ИРКУТСК, 23 янв /ПРАЙМ/. Пассажиры Boeing 777-200, которые во вторник не смогли улететь в Таиланд чартерным рейсом компании Nordwind Airlines, улетели дополнительным бортом, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Иркутска.

Ранее сообщалось, что во вторник экипаж самолета Boeing 777-200 компании Nordwind Airlines, направлявшийся из Иркутска на остров Пхукет, во время взлета обнаружил техническую неисправность двигателя. Было принято решение прекратить взлет. Борт вернулся на рулежную дорожку и высадил пассажиров. По факту авиаинцидента проводится доследственная проверка. На борту воздушного судна находились 430 пассажиров и 15 членов экипажа.

"Дополнительный борт авиакомпании прибыл в Иркутск вечером во вторник и около 21.00 (16.00 мск) пассажиры вылетели в пункт назначения", — сказал собеседник агентства.

С причинами поломки разбирается инженерная комиссия.