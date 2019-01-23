МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Логистическая компания Gefco ("дочка" РЖД) поставит 45 вагонов новому заводу PSA в марокканском городе Кенитра до конца текущего года, говорится в релизе компании.

Первые два вагона были поставлены для завода PSA в городе Кенитра в декабре прошлого года, и дополнительные 45 — будут доставлены из французского порта Сен-Назер в город Танжер в Морокко к концу 2019 года.

"В общей сложности 47 вагонов будут перевозить новые автомобили по железной дороге, связывающей Танжер и Кенитру, где Groupe PSA откроет новый завод", — говорится в релизе. Ожидается, что новый завод PSA в Кенитре будет производить 100 тысяч автомобилей ежегодно в 2019 году, а в 2020 году — уже около 200 тысяч.

Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы. РЖД стали владельцами 75% уставного капитала компании в декабре 2012 года. Компания приобрела этот пакет у группы Peugeot-Citroen за 800 миллионов евро. Gefco представлена более чем в 150 странах. Группа развивает свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной и Северной Америке.