МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Командир самолета Boeing 737-800 АК "Якутия", который задел при взлете ВПП в аэропорту Нерюнгри, оштрафован на 12,5 тысячи рублей, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 11 декабря 2018 года в аэропорту Нерюнгри на начальном этапе разбега Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Нерюнгри — Красноярск, задел хвостовой частью ВПП. На борту находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Отмечается, что авиационный инцидент произошел из-за рассадки пассажиров по салону не в соответствии с центровочным графиком, рассчитанным экипажем, а также из-за ненадлежащего выполнения летным экипажем своих обязанностей.

"В отношении командира воздушного судна АО "Авиакомпания "Якутия" возбуждены дела об административных правонарушениях по части 3 статьи 11.3 КоАП РФ (повреждение воздушного судна), части 8 статьи 11.5 КоАП РФ (нарушение центровки воздушного судна)", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что командир воздушного судна оштрафован на 12,5 тысячи рублей.

Добавляется, что к дисциплинарной ответственности привлечены шесть должностных лиц авиакомпании, в том числе руководящий состав.