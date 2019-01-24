ВОЛГОГРАД, 24 янв /ПРАЙМ/. Два авиарейса отменены и еще один задерживается из-за сильного снегопада в Волгограде, сообщается на сайте аэропорта Волгограда.

Сейчас в Волгограде идет сильный снег, температура воздух около нуля градусов.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Волгограда, отменены рейсы S7 airlines Москва (Домодедово) – Волгоград и Волгоград – Москва (Домодедово). Задерживается вылет Москва (Шереметьево) –Волгоград авиакомпании "Аэрофлот".

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области ограничено движение для фур и автобусов на двух федеральных трассах Р-228 в Камышинском районе и Р-22 в Михайловском районе из-за сильного снегопада. Также из-за метели задержался поезда "Астрахань-Москва".