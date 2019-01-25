АШХАБАД, 25 янв /ПРАЙМ/. Заместитель хякима (главы администрации) Ахалского велаята (области) Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии начала строительства первого в стране автобана Ашхабад-Туркменабат (бывший Чарджоу), сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Согласно постановлению президента Гурбангулы Бердымухамедова, принятому 11 января, проектирование и строительство автобана поручено акционерному обществу закрытого типа Turkmen Awtoban, являющемуся членом Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Автобан протяженностью 600 километров будет иметь восемь полос движения – по три основных и одной дополнительной с каждой стороны. Ширина дорожного полотна составит 34,5 метра. Автобан начнётся с перекрестка, который будет построен на 24-м километре автомобильной дороги Ашхабад-Дашогуз (областной центр северного региона страны). На протяжении автобана будут построены 4 моста через реки, 4 моста через железную дорогу, 22 моста на пересечении с другими автомагистралями и специальный проход для животных. За движением по автобану будет вестись непрерывное видеонаблюдение.

Построить автобан с полной готовностью к эксплуатации и благоустройством прилегающей территории намечено в декабре 2023 года. Turkmen Awtoban получит от государства 2,3 миллиарда долларов США. Местные СМИ отмечают, что это самый дорогой и масштабный контракт, полученный туркменскими бизнесменами от государства.

С приветственной речью на церемонии выступил Сердар Бердымухамедов. Сын президента особо отметил, "какое огромное доверие и большую поддержку оказывает государство частному сектору, получившему в стране бурное развитие".

"Нейтральный Туркменистан" отмечает, что автобан позволит Туркменистану увеличить объемы транзитных грузоперевозок и открывает большие перспективы в области транспортного взаимодействия с сопредельным Узбекистаном. Также автобан, после соединения с трассой Ашхабад-Туркменбаши (бывший Красноводск), даст прямой выход грузоперевозчикам к международному морскому порту на Каспии.