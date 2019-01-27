МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Более 20 рейсов задержаны и 11 отменены в московских аэропортах в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 7.30 мск воскресенья, во "Внуково" 3 рейса задержаны, еще 2 отменены, в "Домодедово" — 4 рейса задержаны, 9 отменены, в "Шереметьево" 17 рейсов задержаны.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Согласно прогнозу, днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы.