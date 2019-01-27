СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Билеты на пассажирские поезда, которые начнут движение в Крым в конце 2019 года будут, продаваться во всех кассах и на сайте РЖД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога", входящего в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Ранее сообщалось, что продажа билетов на пассажирские поезда в Крым начнется 9 декабря 2019 года.

"Возможность приобрести билеты как в кассах, так и на сайте РЖД на поезда в Крым и из Крыма будет реализована", — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоимость проезда в настоящий момент не установлена, уточнили в КЖД. Она зависит от ряда составляющих, а именно: от тарифов, принятых компанией-перевозчиком и утвержденных ФАС России; от тарифов, принятых владельцами инфраструктуры (ОАО "РЖД" и ФГУП "КЖД" и утвержденных ФАС России); маршрута поездки и класса обслуживания вагона, поезда.

Предварительно, после открытия движения по железнодорожной части Крымского моста, Крым будет связан пассажирским сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Мурманском, Кисловодском и Екатеринбургом, отметили в компании. Планируется движение по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория, Москва – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь).

Крымская железная дорога — федеральное государственное унитарное предприятие, созданное в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. В конце 2015 года дорога была передана как имущественный комплекс в федеральную собственность и отнесена к ведению Росжелдора, но не РЖД. Сейчас идет строительство железнодорожной части Крымского моста и железнодорожных подходов к нему, сроки ввода — конец 2019 года. Пропускная способность составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления.