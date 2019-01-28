ПЕКИН, 28 янв /ПРАЙМ/. Российская чартерная авиакомпания Royal Flight подала заявку на запуск с 25 мая прямого авиарейса между Москвой и Тайбэем, передает центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на управление гражданской авиации острова.

Планируется, что рейс будет осуществляться регулярно раз в неделю самолетом Boeing 767-300 на 300 мест. Время в полете займет около 10,5 часа. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 22.30.

Предложение авиакомпании Royal Flight о запуске прямого рейса поступило на фоне решения властей Тайваня о предоставлении россиянам безвизового въезда на срок до 14 дней в период с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

Безвизовый режим в Тайване распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках и посещения родственников. По истечению этого срока в соответствии с результатом эксперимента будет принято решении о том, целесообразно ли продлять действие безвизового режима.