МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Стоимость стандартной поездки на такси в России увеличивается каждый год, но крупные сервисы онлайн-заказа такси сейчас пока не планируют повышать цены, рассказали РИА Новости представители компаний.

По данным сервиса онлайн-заказа такси "Везет", стоимость стандартной поездки на такси по России логично увеличивается каждый год. Так, средний чек на поездку в январе 2019 года по сравнению с январем прошлого года вырос менее чем на 10% в городах присутствия сервиса. "Однако цена на такси почти не растет по сравнению с общей индексацией цен в стране. Это объясняется тем, что люди стали более активно ездить на такси — дальше и чаще", — отметил представитель "Везет".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" указали, что тарифы определяются рынком в интересах пользователей и перевозчиков по соглашению с партнерами – таксопарками и индивидуальными предпринимателями. "На сегодняшний день планов повышать тарифы у нас нет", — сказали в компании.

Представитель Uber в России также сообщила, что сервис "менять тарифы не планирует".

В пресс-службе "Ситимобил" не прокомментировали планы по изменению тарифов, но отметили, что рост НДС в РФ, например, не способен радикально повлиять на конечную цену поездки. "Цена поездки формируется, главным образом, на основе множества факторов в каждом конкретном месте в каждое конкретное время: алгоритм ищет ближайшие к местоположению пользователя автомобили с равновесной ценой", — пояснили в компании.

В пресс-службе Gett РИА Новости не ответили на запрос.