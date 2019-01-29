МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Россияне смогут перемещаться по городу на беспилотном аэротакси примерно через 10 лет, поделился своим мнением в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") Сергей Жуков.

"Над этим весь мир бьется. Я надеюсь, что да (через 10 лет такие аэротакси появятся в РФ — ред.). Мы насчитали 117 проектов в мире, и несколько из них — в России. Но я не исключаю и более быстрого развития технологий", — сказал он.

"Что такое аэротакси? Это автоматически управляемый самолет с очень короткими взлетно-посадочными отрезками. Нужны взлетно-посадочные полосы, в пределах города. Или нужна вертикальная посадка, чтоб можно было сесть, совершить посадку на крышу здания", — пояснил он.

Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) — государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе.