МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Рабочая группа Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") рассматривает Якутию как возможный регион для испытаний транспортных летающих беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости соруководитель рабочей группы Сергей Жуков.

"Это совместная работа с правительством Якутии. В регионе есть много увлекательных моментов для испытания беспилотников, например, условия Арктики — то есть это требует изготовления машин, морозоустойчивых двигателей к ним, это огромные незаполненные людьми расстояния, идеально подходящие для тестирования. Якутия готова к инновациям, готова их поддерживать и понимает их важность", — сообщил он. Переговоры об исследовании Арктики ведут рабочая группа и участники рынка с властями региона.

По его словам, в настоящее время в Якутии уже развивается система мониторинга для предупреждения природных катаклизмов, ведется пилотный поиск полезных ископаемых (проект "Аэротомография").

"Что касается открытия полигона, здесь, мне кажется, надо осторожнее подходить к заявлениям. С одной стороны, Якутия — сама по себе уникальный природный полигон, а с другой — это создание полигона с аэродром, где много аэронавигационного оборудования и систем: от предсказания погоды до наблюдения за беспилотником, испытания на земле, ремонта в ангаре. Такие вещи мы пока не планируем в Якутии, но испытательные полеты будут", — добавил он.

Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) — государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в РФ, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача — способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе.