КАИР, 29 янв /ПРАЙМ/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с коллегами из Египта вопросы полного восстановления авиасообщения двух стран, антитеррор, регулирование деятельности неправительственных организаций, а также ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

Аношин рассказал об этом по итогам консультаций, которые секретарь СБ РФ провел в Каире с советниками президента Арабской Республики Фаизой Абу ан-Нагой, Магди Абделем Гаффаром и Ахмедом Гамаль эд-Дином.

"Собеседники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества России и Египта на антитеррористическом треке, в том числе задачи по пресечению каналов финансирования терроризма и углубления взаимодействия по линии правоохранительных органов", — отметил Аношин.

Пресс-секретарь добавил, что была затронута проблематика "цветных революций" и законодательного регулирования деятельности неправительственных организаций, взаимодействия в области информационной безопасности, военного и военно-технического сотрудничества

"Обсуждая вопросы восстановления авиасообщения между Россией и Египтом, Патрушев отметил необходимость продолжения тесного взаимодействия с использованием накопленного опыта по совершенствованию авиабезопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха", — сказал он.

Также было уделено внимание реализации ряда совместных экономических проектов, в частности, по линии "Росатома" и Росгеологии.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке, — добавил Аношин.

"Патрушев подчеркнул, что Россия рассматривает Египет в качестве важнейшего партнера России в регионе, отметил плотное взаимодействие с египетскими коллегами на международных площадках", — заключил пресс-секретарь.