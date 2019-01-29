МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Техосмотр для личного автотранспорта нужно сохранить, неисправный автомобиль несет угрозу для участников дорожного движения, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Ранее группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается отменить технический осмотр для личного автотранспорта. По мнению депутатов, это позволит освободить граждан от излишних финансовых трат.

"Я не согласен с этим предложением. Когда человек выезжает на неисправном автотранспорте, он представляет угрозу не только для пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения", — сказал Калашников.

Он подчеркнул, что автомобиль – источник повышенной опасности. "Нет оснований освобождать личный автотранспорт от техосмотра, тем более, что его стоимость не так уж велика", — заключил сенатор.