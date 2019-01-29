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МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Два бортпроводника авиакомпании "Россия", участвовавшие в инциденте с пассажиром на рейсе из Санкт-Петербурга в Анталью, продолжили полет после медицинского освидетельствования в аэропорту Сочи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Ранее во вторник самолет "России", следовавший из Санкт-Петербурга в Анталью, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за дебоша, устроенного пьяным пассажиром. Как отмечала авиакомпания, пассажир с признаками алкогольного опьянения вел себя агрессивно, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников, представлял угрозу экипажу и другим пассажирам. В аэропорту Сочи агрессивного пассажира передали правоохранителям. Самолет вылетел из Сочи в Анталью в 15.41 мск, приземлился в 17.31 мск.

"По приземлении два члена экипажа, участвовавшие в драке на борту, обратились за медицинским освидетельствованием, после которого было принято решение, что они продолжат обслуживание данного рейса из Сочи в Анталью", — сообщил представитель перевозчика.