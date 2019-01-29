МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Представители Греции, члены российско-греческой смешанной комиссии по морскому судоходству предложили бизнесу РФ инвестировать в портовые и инфраструктурные проекты страны, следует из сообщения Минтранса РФ.

В Санкт-Петербурге 28-29 января прошло заседание российско-греческой смешанной комиссии по морскому судоходству.

"Греческая сторона предложила рассмотреть возможность участия российских заинтересованных юридических лиц в развитии сотрудничества в области инвестиций в морскую инфраструктуру и портовый сектор", — говорится в сообщении Минтранса РФ.

Ведомство уточняет, что российская делегация предложила направить для рассмотрения перечень проектов и подробную информацию по вопросу.

Российская сторона на заседании также выступила с инициативой продолжить обмен профессорско-преподавательским составом и курсантами морских вузов, включая возможность прохождения российскими кадетами практики на греческих судах, уточняется в сообщении. Следующее заседание комиссии планируется провести в Греции.