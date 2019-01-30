ВЛАДИВОСТОК, 30 янв /ПРАЙМ/. Вопрос строительства Владивостокской кольцевой автодороги нужно решать на уровне правительства России или даже президента, заявил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Этот вопрос надо подготовить, подготовить общие расчеты сметной стоимости, и решать этот вопрос на уровне правительства, а может быть и президента РФ", — сказал Трутнев.

Проект ВКАД предусматривает возведение альтернативной автодороги вдоль берега Амурского залива через несколько районов Владивостока. Также магистраль должна быть соединена с дорогой на острове Русский. Ранее мэрия Владивостока сообщала, что одна из крупнейших строительных корпораций Китая "Гуанда" заинтересована в строительстве Владивостокской кольцевой автодороги.