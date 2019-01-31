ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 янв /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") открыла продажу билетов из Южно-Сахалинска в Токио и Саппоро, сообщила пресс-служба воздушного перевозчика.

"Аврора" открывает продажу авиабилетов на период летнего расписания 2019 года из Южно-Сахалинска в Токио и Саппоро. Летнее расписание действует с 31 марта по 26 октября 2019 года", — сообщается в пресс-релизе.

По данным компании, стоимость билетов на рейсы в Токио и Саппоро составляет от 10,2 тысячи рублей в одну сторону. Полеты выполняются на воздушных судах Q400.

Рейсы из Южно-Сахалинска в аэропорт Нарита в Токио будут выполняться по вторникам и пятницам, время в пути – 2 часа 50 минут.

Рейсы из Южно-Сахалинска в Саппоро будут выполняться пять раз в неделю, полетное время — 1 час 20 минут.