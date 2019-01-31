МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Самолет молдавской компании FlyOne, следовавший рейсом Москва-Кишинев, совершил вынужденную посадку в Одессе, передает агентство УНИАН со ссылкой на украинский аэропорт.

Как передает агентство УНИАН со ссылкой на сотрудника аэропорта, около 19.00 мск борт, следовавший по маршруту "Москва-Кишинев", совершил вынужденную посадку.

"В настоящее время около 100 человек проходят паспортный контроль в "режиме транзит", — приводит агентство слова сотрудника аэропорта.

Как передаёт УНИАН, "причина вынужденной посадки – плохие погодные условия в Кишиневе (туман), по другой информации – поломка".

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, авиакомпания предоставила два больших автобуса для транспортировки пассажиров в Молдавию. "При пограничном контроле соблюдены необходимые меры предосторожности. Правоохранительными органами будет обеспечено соответствующее сопровождение указанных автобусов до украино-молдавской границы", — отметил источник.