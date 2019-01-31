МОСКВА, 31 янв /ПРАЙМ/. Центр организации дорожного движение (ЦОДД) опроверг появившуюся в СМИ информацию о провале грунта в Лефортовском тоннеле в Москве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о провале грунта в Лефортовском тоннеле столицы.

"В СМИ была опубликована информация якобы о провале грунта в Лефортовском тоннеле. Обследован весь тоннель. Информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также отмечается, что движение на Третьем транспортом кольце в обе стороны свободное, никаких проблем не обнаружено.