ВЛАДИВОСТОК, 1 фев /ПРАЙМ/. Сроки строительства моста через реку Туманная между Россией и КНДР, как ожидается, определят в марте на межправокомиссии двух стран, сообщает администрация Приморья.

В четверг во Владивостоке прошла встреча делегации КНДР во главе с заместителем министра внешнеэкономических дел государства Ли Гван Гыном и замминистра развития Дальнего Востока Александра Крутикова, в ней принял участие врио вице-губернатора Приморья Константин Богданенко. Главной темой встречи стала подготовка к девятому заседанию Межправительственной комиссии России и КНДР, в том числе речь шла о проекте строительства моста через реку Туманная.

"Ли Гван Гын указал на важность скорейшего подписания межправительственного соглашения о реализации проекта. Стороны договорились в течение месяца проработать все организационные вопросы. Предполагается, что сроки строительства моста будут определены на двусторонней комиссии в марте", — говорится в сообщении.

Как отметил Крутиков, российская сторона уже разработала технико-экономическое обоснование проекта, главная задача сегодня – совместно определить схему его финансирования. По словам замминистра, объект будет создаваться по российским стандартам строительства и помимо возведения самой мостовой конструкции включит с российской стороны также устройство дорог и пункта пограничного пропуска.

Ранее сообщалось, что правительство России поручило федеральному Минтрансу проработать вопрос создания мостового перехода, уже создана соответствующая рабочая группа.

Девятое заседание межправкомисии России и КНДР запланировано на 6 марта в Москве.