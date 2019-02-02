МИНСК, 2 фев /ПРАЙМ/. Белоруссия проведет с Россией переговоры по проекту межправительственного соглашения о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности, говорится в указе белорусского президента Александра Лукашенко, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в указе.

В нем содержится решение уполномочить министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии на проведение переговоров по проекту соглашения, при этом разрешается при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Министерство также уполномочено на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Весной прошлого года белорусское агентство Белта сообщало о работе двух стран по подготовке соглашения. В сообщении отмечалось, что целью соглашения является формирование унифицированного механизма взаимодействия между Россией и Белоруссией, который бы обеспечивал своевременное выявление и предупреждение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса при перевозке пассажиров и грузов в международном сообщении.