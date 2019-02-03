МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Самолет укатился с места стоянки в московском аэропорту "Домодедово", воздушное судно повреждений не получило, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту в ночь с 1 на 2 февраля самолет Airbus A321 укатился без пилота, лайнер через междурядье совмещенного перрона выкатился на грунт.

"Аэродромная служба зафиксировала незначительное передвижение воздушного судна с места стоянки. По согласованию с авиакомпанией специалисты оперативно вернули самолёт обратно на место стоянки", — сказали в "Домодедово".

"Повреждений воздушного судна нет", — добавили там.