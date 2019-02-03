МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. Немецкий профсоюз Verdi призвал сотрудников служб наземного обслуживание аэропорта Гамбурга начать забастовку в понедельник утром, сообщила администрация воздушной гавани.

"Verdi объявил о 24-часовой забастовке сотрудников служб наземного обслуживания в аэропорту Гамбурга в понедельник, 4 февраля. Будут затронуты процессы обработки багажа и наземного обслуживания самолетов. Ожидаются задержки и отмены рейсов", — сообщается в Twitter аэропорта.

Как сообщает телерадиокомпания NDR, забастовка должна начаться в утром в 03.00 по местному времени (05.00 мск). Согласно расписанию аэропорта Гамбурга, в понедельник запланировано 388 рейсов.

Ранее сообщалось, что 15 января, в восьми крупных аэропортах Германии прошли забастовки сотрудников службы безопасности. В частности, акции протеста затронули воздушные гавани Франкфурта-на-Майне, Гамбурга, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Лейпцига/Галле, Дрездена и Эрфурта. До этого аналогичные акции протеста прошли также в аэропортах Берлина, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа и Штутгарта и привели к массовой отмене и задержке рейсов по всей Германии. Профсоюз выступал за увеличение зарплаты сотрудников служб безопасности аэропортов Германии.

В конце января немецкий профсоюз Verdi и федеральная ассоциация компаний по авиационной безопасности (BDLS) подписали по итогам пятого раунда переговоров соглашение о повышении оплаты труда порядка 23 тысяч сотрудников служб безопасности аэропортов ФРГ.