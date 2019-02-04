ГРОЗНЫЙ, 4 фев /ПРАЙМ/. Власти Чечни не вмешиваются в спор таксомоторных предприятий с агрегатором "Яндекс.Такси" в республике и не влияют на его деятельность, заявил РИА Новости пресс-секретарь министерства транспорта и связи региона Заур Цицаев.

Как ранее написало издание "Коммерсант", чеченские таксисты недовольны тем, что в республике начал работать сервис "Яндекс.Такси", водители написали коллективное письмо руководству региона, что не хотят работать с агрегатором.

"Мы не можем вмешиваться в деятельность агрегаторов и коммерческих предприятий. Мы помогли чем могли, когда к нам обратилось "Яндекс.Такси". То, что у них не сложилось сотрудничество — это уже дело "Яндекс.Такси" и таксомоторных парков. Наше ведомство выдает лишь лицензии таксомоторным предприятиям, и нам по большому счету нет разницы, кто работает на этом рынке. Главное — чтобы не нарушали законодательство", — пояснил Цицаев.

По его словам, в 2017 году "Яндекс.Такси" обратилось в министерство с просьбой организовать встречу с руководителями таксомоторных предприятий. "Мы им предоставили свою площадку, они встретились, были представители "Яндекс.Такси — Юг", провели презентацию. После завершения встречи ни один таксомоторный парк не стал заключать с ними договора. Минтранс — всего лишь лицензирующий орган, у нас своих таксопарков нет, это коммерческие структуры, не имеющие к нам отношения. В итоге "Яндекс.Такси", по информации из ГИБДД, начал нанимать "частников", которые работают без лицензии, а это уже нарушение законодательства" — отметил Цицаев.

Он сообщил, что таксомоторные предприятия просили повлиять на эту ситуацию. "К нам было письмо, но наше министерство не может повлиять на эту ситуацию никак. Если какой-то таксист нарушает законодательство, это вопрос к ГИБДД, не к Минтрансу. Мы не можем влиять никак и вмешиваться", — уточнил представитель ведомства.

Он подчеркнул, что для республики будет плюсом, если "Яндекс.Такси" заключит договор с таксомоторным предприятием, потому что и жители, и гости смогут использовать это популярное приложение. "Если они работают с соблюдением законодательства, для нас нет разницы, кто будет обслуживать. Главное, чтоб пассажир был доволен и в бюджет шли налоги. А то, что коммерческие предприятия не хотят сотрудничать, значит, они исходят из своих интересов, скорее всего им невыгодно заключать такие договора. А то, что пытаются придать этому спору какую-то политическую окраску, типа власти препятствуют работе и так далее, это все, мягко говоря " неправда", — заключил Цицаев.