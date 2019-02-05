МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Автомобильное движение по Липецкой улице в Москве полностью восстановлено после подтопления дороги, сообщает департамент московского транспорта в Twitter.

Ранее сообщалось, что движение в центр столицы на этом участке днем в понедельник перекрыто из-за скопления воды. Водителей просили пользоваться другими магистралям для поездок в центр, например, Варшавским или Каширским шоссе. Движение в сторону МКАД было организовано по дублеру Липецкой улицы, в сторону центра — по Загорьевскому проезду. Также были перекрыты съезды и с внешней, и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр.

"Движение по улице Липецкая восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.