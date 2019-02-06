МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управление МЧС по региону. По данным железнодорожников, пострадавших нет, на движение пассажирских поездов инцидент пока не повлиял.

По информации ведомства, сход произошел на однопутном участке железной дороги Дуссе-Алинь — Сулук в 7.15 (00.15 мск).

"По предварительной информации, в составе поезда находились 54 вагона с углем, из которых сошли 27. Имеется повреждение участка железнодорожного полотна", — говорится в сообщении.

К месту выдвинулись два восстановительных поезда от РЖД с аварийно-ремонтными бригадами, а также комиссия дальневосточного отделения РЖД. "Также в готовности к убытию находится вертолет Ми-8 с оперативной группой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю", — говорится в сообщении.

"Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Причина происшествия выясняется… На движение пассажирских поездов происшествие в настоящее время не повлияло", — сообщает в свою очередь Дальневосточная железная дорога.

Там уточнили, что ближайший пассажирский поезд (364-й, Тында – Комсомольск-на-Амуре) ожидается в 12.04 мск.