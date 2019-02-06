МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правоохранители пришли во вторник на работу к первому зампредседателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеславу Петушенко для допроса, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах. В самой компании РИА Новости сообщили, что проверяющие органы приходят к ним регулярно, "Автодор" всегда сотрудничает.

"Пятого февраля к Вячеславу Петушенко пришли представители правоохранительных органов, они его допрашивали", — рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что предметом проверки является не работа Петушенко в "Автодоре", а какая-то его деятельность еще до прихода в госкомпанию. "При этом Петушенко работает в "Автодоре" с лета 2018 года", — добавил источник.

Другой источник РИА Новости рассказал, что силовики приезжали в "Автодор" и в четверг.

В пресс-службе "Автодора" РИА Новости сообщили, что проверяющие органы бывают в госкомпании регулярно, все запрашиваемые материалы всегда предоставляются. "Когда к нам обращаются проверочные органы, в том числе правоохранительные, мы всегда предоставляем запрашиваемую информацию. Мы всегда открыты", — сказали в компании.