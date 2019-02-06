МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. СК организовал доследственную проверку после схода с рельсов вагонов с углем на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, сообщается на сайте дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее управление МЧС по региону информировало, что около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке БАМа, пути повреждены.

Согласно информации СК, 28 вагонов с углем сошли с рельс в 5.18 (22.18 мск) на перегоне Дуссе-Алинь-Селук Байкало-Амурской магистрали.

"Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ по факту схода вагонов на перегоне станции Дуссе-Алинь-Селук проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", — говорится в сообщении.

Добавляется, что движение на этом участке пути приостановлено, пострадавших нет.

Следователи выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, а также устанавливают причиненный материальный ущерб.