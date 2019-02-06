ХАБАРОВСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Восстановительные работы начались на месте схода 28 вагонов с рельсов Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги.

"Восстановительные поезда прибыли к месту аварии, начались работы по восстановлению поврежденного пути и подъему вагонов", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что рано утром в среду на перегоне Дуссе-Алинь — Селук сошли с рельсов 28 вагонов с углем. Всего в составе поезда было 54 вагона. Пострадавших нет. Пути повреждены, движение на этом участке приостановлено, однако задержки пассажирских поездов пока нет. Следствие проводит проверку.