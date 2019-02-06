ХАБАРОВСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой специалистов регионального главка и следователями вылетел из Хабаровска к месту схода 28 вагонов с углем на участке Байкало-Амурской железной дороги в Хабаровском крае, сообщает ГУМЧС по Хабаровскому краю.

Рано утром в среду на перегоне Дуссе-Алинь-Селук произошел сход 28 вагонов с углем. Всего в составе поезда было 54 вагона. Пострадавших нет. Пути повреждены, движение на этом участке приостановлено, задержки пассажирских поездов нет. Следствие проводит проверку.

"В 11.40 (4.40 мск) 6 февраля из Хабаровска в район схода вагонов в Верхнебуреинском районе на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетела оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю и представители Дальневосточного следственного управления на транспорте. На месте они проведут уточнение остановки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы аварийно-ремонтные бригады РЖД.