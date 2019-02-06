ХАБАРОВСК, 6 фев /ПРАЙМ/. Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте после схода вагонов с углем на участке Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае, сообщается на сайте прокуратуры.

Рано утром в среду на перегоне Дуссе-Алинь-Селук произошел сход 28 вагонов с углем. Всего в составе поезда было 54 вагона. Пострадавших нет. Пути повреждены, движение на этом участке приостановлено, задержки пассажирских поездов нет. Следствие проводит проверку. К месту ЧП вылетел вертолет МЧС со следователями и сотрудниками МЧС.

"Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор по поручению Дальневосточного транспортного прокурора организовал проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с рельс сошло 27 вагонов, пострадавших нет.