МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Московский научно-исследовательский институт "Мостранспроект" планирует разработать транспортную концепцию для провинции Бариа-Вунгтау под Хошимином в южном Вьетнаме, стороны предварительно договорились о сотрудничестве сроком на пять лет, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе учреждения.

"Мостранспроект" планирует разработать транспортную концепцию для вьетнамской провинции Бариа-Вунгтау. Предварительная договоренность о сотрудничестве достигнута в ходе визита делегации института во Вьетнам", — говорится в сообщении.

Планируется, что институт, в частности, создаст для провинции комплексную схему организации дорожного движения. В ходе визита московская сторона продемонстрировала автоматизированную систему такой схемы, динамическую модель интеллектуальной транспортной системы и другие инновационные российские транспортные технологии.

"Опыт Москвы позволит развить транспортное сообщение в Вунгтау. В провинции планируется упорядочивать движение, вводить светофоры и камеры, чтобы повысить безопасность. Для этого мы планируем разработать комплексную схему организации движения. Она станет основой для дорожной инфраструктуры, с ее помощью мы увидим общий план – как сделать удобные улицы для проезда автомобилей и мопедов, и тротуары для пешеходов", — приводятся в сообщении слова советника директора "Мостранспроекта" Акопа Мхитаряна.

Отмечается, что председатель народного собрания провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Хонг Линх поддержал представленные идеи цифровизации столичного транспорта и заявил о готовности к сотрудничеству.

"Провинция Вунгтау заинтересована в улучшении туристической и транспортной инфраструктуры, включая морское и авиационное сообщение, а также в повышении безопасности в регионе. Считаем московские разработки глобальными и современными и видим перспективы развития нашей провинции на основе опыта Москвы. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с Москвой по развитию провинции Вунгтау в течение следующих пяти лет", — сказал он.

"Мостранспроект" – многопрофильный научно-исследовательский и проектный институт, который входит в транспортный комплекс Москвы. Его специализация — решение проблем совершенствования эксплуатации и развития городского транспорта.

Бариа-Вунгтау на побережье Южно-Китайского моря — одновременно туристический регион и крупный коммерческий и промышленный центр с развитой портовой инфраструктурой, в том числе для поддержки добычи нефти на шельфе.