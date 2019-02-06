МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Три участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг Москвы будут сданы в 2020 году, и один, который был разыгран позднее остальных — в 2021-м; сроки ввода не поменялись, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Сроки не поменялись у нас, мы о них говорили: три участка — 2020 год, один участок — 2021 год", — сказал глава ведомства.

В начале февраля Счетная палата РФ заявила, что строительство Центральной кольцевой автодороги не будет завершено в установленные сроки. По данным ведомства, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%, что не позволит завершить работы на пусковых комплексах № 1, № 3 и № 5 ранее четвертого квартала 2020 года, а на пусковом комплексе № 4 — ранее второго квартала 2021 года.

"Автодор" еще в прошлом году заявлял о переносе ввода четвертого пускового комплекса ЦКАД с 2019 года на декабрь 2020 года.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон".