СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев /ПРАЙМ/. Керченская паромная переправа возобновила работу в регулярном режиме, сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

В октябре прошлого года Волков сообщал, что паромная переправа почти осталась без работы после запуска грузового движения по Крымскому мосту.

"Керченская паромная переправа возобновила свою работу: восстановлено регулярное паромное сообщение на линии порт Крым — порт Кавказ, которое осуществляется согласно утвержденному расписанию", — написал Волков на своей странице в Facebook.

По его словам, переправа заработала в регулярном режиме по поручению министра транспорта республики с 6 февраля. На начальном этапе морская перевозка автотранспортных средств, в том числе с опасными грузами, пассажиров будут осуществляться частным автомобильно-пассажирским паромом "Нина Малкова" (судовладелец ООО "Восток Трансгроупп").

"На следующем этапе, с увеличением грузо-, пассажиропотока через Керченскую паромную переправу на данной морской линии также планируется работа нашего родного парома-старожила "Керченский-2", — отметил Волков.

По его словам, паромное сообщение позволит закрыть имеющуюся потребность в морских перевозках через Керченскую паромную переправу после открытия транспортного перехода через Керченский пролив, а также обеспечить перевозку транспорта, в отношении которого могут быть ограничения на проезд по Крымскому мосту, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Волков отметил, что основными клиентами паромной переправы станут пассажиры, проживающие в прилегающих районах Крыма и Краснодарского края, работники организаций, находящихся в порту Кавказ, а также военнослужащие, сопровождающие эшелоны военной техники.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.