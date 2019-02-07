МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Специалисты завершили аварийно-восстановительные работы на железной дороге на Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае, где сошли с рельсов 28 вагонов с углем, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Рано утром в среду на перегоне Дуссе-Алинь-Селук произошел сход вагонов с углем. Сообщалось о сходе 28 вагонов с углем из 54 вагонов поезда. Пострадавших нет. Повреждены 250 метров пути и три опоры ЛЭП. Движение на этом участке было приостановлено.

"Движение составов возобновлено в полном объеме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что восстановительные работы вели более 280 человек.