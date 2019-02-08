МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Космодром Байконур остался без регулярного авиасообщения с Москвой, отменен последний авиарейс, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"Авиакомпания "Алроса" прекратила полеты на Байконур. В течение последних лет по маршруту "Байконур-Москва" два раза в неделю летали самолеты", — сказал он.

По его словам, авиакомпания не выдержала конкуренции с "Аэрофлотом", совершавшим с середины 2018 года полеты в Москву из соседнего города Кызыл-Орда по ценам в несколько раз ниже.

"Руководство "Роскосмоса" пока не нашло приемлемого варианта, позволяющего возобновить регулярное авиационное сообщение с Байконуром", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, с начала 2019 года аэропорт Байконура используется только для приема чартеров, доставляющих специалистов космической отрасли и космонавтов, а также приема грузовых самолётов со спутниками.

Аэропорт Байконура Крайний расположен в 5 километрах от города.