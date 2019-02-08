МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. В России около 27% пассажиров такси нравится общаться с водителями, а у еще 53% желание пообщаться с водителем зависит от настроения, показало исследование, проведенное агрегатором такси "Ситимобил" и компанией ResearchMe (партнер Mail.ru Group по реализации маркетинговых исследований).

Мужчины оказались болтливее женщин: 30% против 25% любителей пообщаться с таксистами, рассказали РИА Новости в "Ситимобил". При этом 21% опрошенных женщин ответили, что не любят, когда с ними разговаривают таксисты.

Самыми общительными оказались жители Архангельска, Великого Новгорода, Волгограда, Калининграда, Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Сыктывкара и Череповца — 32% любителей поговорить с таксистами проживают именно в этих городах. Самыми необщительными оказались москвичи: 24% столичных пассажиров предпочли бы ехать в такси в абсолютной тишине.

Исследование, в котором приняли участие около 5 тысяч россиян, показало, что пассажиры в возрасте 35-44 лет более общительны, чем молодое поколение в возрасте 18-24 лет.

Кроме того, по результатам исследования выяснилось, что женщины внимательнее мужчин: 68% женщин и 57% мужчин обращают внимание на водителя, когда к ним приезжает такси. Причем самые внимательные проживают в Екатеринбурге, Кургане, Тюмени и Челябинске — на жителей этих городов приходится 69% ответивших "да" на вопрос о том, обращают ли они внимание на то, какой водитель их везет. Самыми нелюбопытными оказались жители Санкт-Петербурга — 9% проживающих в этом городе ответили, что никогда не обращают внимание на водителя такси.

"Ситимобил" – сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве. Инвесторами проекта являются Mail.Ru Group (18%) и "Мегафон" (15%). Гендиректор "Ситимобил" Арам Аракелян заявлял, что ему совместно с партнерами, включая фонды WSFIS фонд Hermalor Investments Limited, принадлежит 67% компании.