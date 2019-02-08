ВЛАДИВОСТОК, 8 фев /ПРАЙМ/. Авиакомпания S7 Airlines с 24 мая 2019 года открывает прямые регулярные рейсы из Владивостока в столицу Тайваня Тайбэй, сообщает перевозчик.

"Авиабилеты уже в продаже. Полеты будут выполняться по пятницам. Вылет из аэропорта Кневичи в 13.55, прилет в Тайбэй в 15.45 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 17.30 и прилетает во Владивосток в 23.15. Рейсы будут осуществляться на современных комфортабельных самолетах Airbus A320", — говорится в сообщении.

Достопримечательностью Тайбэя является одноименный небоскреб высотой более полукилометра, одно из самых высоких зданий на планете. Авиакомпания рассчитывает, что рейсы в этот город будут востребованы не только среди туристов, но и среди бизнесменов.