МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Москва по итогам 2018 года вышла на второе место в мире по количеству автомобилей, зарегистрированных в сервисах каршеринга, сообщает транспортный комплекс Москвы в своем аккаунте в Twitter.

"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", — говорится в сообщении.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что за первый месяц 2019 года жители и гости Москвы совершили около 2,7 миллиона поездок на каршеринговых авто.

Активно сервис краткосрочной аренды машин — каршеринг в мире начал развиваться с середины 1990-х. В России первые сервисы каршеринга появились в 2015 году.