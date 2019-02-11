ВЛАДИВОСТОК, 11 фев /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивосток в январе 2019 года увеличил пассажиропоток на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила журналистам пресс-секретарь аэропорта Ирина Присяжнюк.

"Аэропорт обслужил 201 тысячи пассажиров, что на 23% выше показателя 2018 года. Внутренний пассажиропоток составил 101 тысячи пассажиров (+10%). Международный пассажиропоток составил 100 тысяч пассажиров (+39%)", — сообщила Присяжнюк.

Также она сообщила, что наибольший вклад в увеличение пассажирских перевозок на внутренних направлениях обеспечили рейсы в Москву, Иркутск и Новосибирск, на внешних в Пусан, Сеул и Тэгу.

Почти на 52% отмечается рост на рейсы в Японию, на 19% в страны Юго-Восточной Азии, на 17% в Китай.