Движение поездов остановлено на участке метро Москвы от "Юго-Западной" до "Спортивной"
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МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" Сокольнической линии метро Москвы остановлено из-за инцидента с пассажирам, сообщает столичный метрополитен в Twitter.
"На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами" — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что человек упал на рельсы на станции метро "Университет".
https://1prime.ru/transport/20190213/829713992.html