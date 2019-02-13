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МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" Сокольнической линии метро Москвы остановлено из-за инцидента с пассажирам, сообщает столичный метрополитен в Twitter.

"На Сокольнической линии (1) нет движения поездов от "Юго-Западной" до "Спортивной" из-за инцидента с пассажиром. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами" — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что человек упал на рельсы на станции метро "Университет".