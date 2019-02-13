МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов на участке Сокольнической линии от "Юго-Западной" до "Спортивной" восстановлено, сообщает столичный метрополитен в Twitter.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что человек упал на рельсы на станции метро "Университет". Как сообщали в пресс-службе московского метрополитена, из-за инцидента с пассажиром движение поездов было остановлено на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" красной ветки метро. В обратном направлении поезда ходили с увеличенным интервалом.

"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график", — говорится в сообщении.