МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента с народным артистом СССР Василием Лановым, которого не пустили на рейс "Победы" из-за размеров ручной клади, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ланового, который направлялся из Москвы в Ростов-на-Дону, не пустили на рейс "Победы" из-за размеров ручной клади, которая превышала допустимые перевозчиком габариты — 36?30?27 сантиметров. Актер сообщил РИА Новости, что он вылетел другим рейсом и благополучно добрался до места — у него состоялась творческая встреча с ростовчанами, собравшая полный зал. Представитель "Победы" выразил сожаление, что менеджеры Ланового не ознакомились с правилами провоза ручной клади на рейсах авиакомпании. Позднее авиакомпания приняла решение подарить артисту авиабилеты по любому направлению.

"Александр Бастрыкин поручил руководству Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проверить все обстоятельства случившегося и при необходимости принять процессуальное решение", — сообщила Петренко.

Она отметила, что Лановой вносит неоценимый вклад в области духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, прививания им истинные ценности.