МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Бренд автомобилей класса "люкс" на основе единой модульной платформы (проект "Кортеж") Aurus с пятницы начинает сотрудничать с дилерскими центрами "Авилон" и "Панвавто", сообщает Минпромторг РФ.

"Автомобильная группа "Авилон" и ООО "Панавто", являющиеся официальными торговыми партнерами ООО "Аурус" в России, будут осуществлять прием предварительных заказов, начиная с 15 февраля 2019 года", — говорится в сообщении ведомства.

В конце августа 2018 года Aurus подписал соглашения о намерениях с двумя московскими дилерами — "Авилон" и "Панавто", заявлял журналистам гендиректор Aurus Франц Хильгерт. Он пояснял, что продажи планируется открыть в начале 2019 года — сначала в России, а затем и на экспорт в шесть регионов мира.

"Авилон" рассматривает три возможные локации для представления автомобилей бренда в Москве — салон на Волгоградском проспекте, бутик "Авилона" на Петровке и мультибрендовый центр на территории бывшего завода "ЗиЛ", рассказал в свою очередь РИА Новости операционный директор дивизиона автодилера Вагиф Бикулов.

Осенью "Авилон" в порядке собственной инициативы стал собирать платежи за подтверждение предзаказа на машины в размере 1,5 миллиона рублей, чтобы оценить реальный спрос на продукцию, однако позднее по рекомендации производителя отказался от этой идеи.

Aurus — это рыночное название семейства автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект под кодовым именем "Кортеж" реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться примерно от 10 миллионов рублей.