МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) оператора аэропорта "Домодедово" — DME Ltd. на уровне "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"DME выигрывает от растущего, умеренно волатильного O&D-трафика (при котором аэропорт не выступает в качестве пункта пересадки — ред.), а также туристического трафика благодаря обслуживанию московских пассажиров. Дерегулируемые тарифы обеспечивают гибкость ценообразования "Домодедово", хотя это несколько ограничено конкуренцией на рынке московских аэропортов ", — поясняет Fitch.

Прогнозы Fitch по левериджу группы остаются относительно низкими по сравнению с международными аэропортами.

"При этом слабая структура долга, подверженная рискам рефинансирования и валютному риску, в сочетании с корпоративным управлением и политической, правовой и нормативной неопределенностью (в стране — ред.) ограничивают уровень рейтинга", — отмечает Fitch.

Агентство отмечает, что может поднять рейтинг DME Ltd в случае, если средний пятилетний показатель чистого долга к EBITDAR будет ниже 2x, а также в случае снижения рисков, в частности завершения работы над Терминалом 2. Рейтинг будет понижен из-за неспособности поддерживать достаточную ликвидность в условиях единовременного погашения обязательств оператора, не предполагающих промежуточных выплат.

Аэропорт "Домодедово" — одна из крупнейших воздушных гаваней России. Маршрутная сеть аэропорта включает в себя 66 уникальных направлений.